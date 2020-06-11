، "مشرقي" يحتفل بعقد قرانه بحضور 4 أشخاص فقط بسبب كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب خليل محمد مشرقي، من أبوعريش "قامرة"، بعقد قرانه، بحضور أربعة أشخاص فقط؛ احترازيًّا، بسبب جائحة كورونا.

وقال "مشرقي": إنه ارتدى زينة مختلفة تمثلت في الكمامات والقفازات للحماية من "كوفيد- 19"، مضيفًا: "أجريت فحص ما قبل الزواج بمستشفى الملك فهد المركزي بأبوعريش، وبعد ظهور النتائج بحثت عن أقرب مأذون شرعي وحجزت موعدًا معه، واشترط علينا أقلّ عدد ممكن من الحضور، فاقتصر الوضع على ولي العروس والشهود ووالدي، وأتممنا العقد".