شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. هيئة تقويم التعليم: رصدنا 15 حالة غش ولا نفكر في إلغاء الاختبار التحصيلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح المهندس علي الغبيشي، مدير عام التحول الرقمي بهيئة تقويم التعليم، آخر ما تم رصده بشأن الاختبار التحصيلي.
وأكد، خلال مداخلة له في برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الهيئة رصد نحو 15 حالة غش أثناء الاختبار، مضيفا أن المخالفين سيحرمون من درجة الاختبار
وأشاد بالتزام الكثير من الطلاب أثناء أدائهم للاختبارات، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تفكر في إلغاء الاختبار التحصيلي،
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