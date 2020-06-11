شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المطلق: المتوفى بكورونا شهيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، إن المصاب الذي يموت بفيروس كورونا شهيد؛ لأنه وباء.

ويأتي ذلك في رده على متصل في برنامج "سؤال على الهاتف " في إذاعة القرآن الكريم، قائلًا:" والدي توفي بفيروس كورونا في شهر رمضان رغم أنه كان ملتزمًا بالتعليمات والاحتياطات ولم يكن مستهترًا بالإجراءات الاحترازية، ولم يكن يخرج من المنزل إلا للضرورة القصوى؛ فهل يعتبر شهيدًا؟ ".

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وقال المطلق:" الذي يموت بفيروس كورونا إن شاء الله شهيد؛ لأنه وباء "، موضحا أن النبي ﷺ جعل الذي يموت بالطاعون شهيدًا، وجعل المبطون الذي يموت بداء البطن شهيدًا، وجعل الغريق والحريق شهيدًا، والذي يموت بالسلّ شهيدًا، والذي ينهدم عليه جدار شهيدًا.

وتابع المطلق: " في وباء كورونا من هذه الأمور، ونأمل إن شاء الله يكون شهادة، ونسأل الله أن يتقبّله شهيدًا عنده ".