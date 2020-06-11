شكرا لمتابعة خبر عن البليهي يوضح العقوبات النظامية التي تطال مرتكبي الشائعات خاصة في أزمة كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح عبدالله البليهي عضو مركز الاتصال المؤسسي بالنيابة العامة، أن أي شخص لديه منبر إعلامي أو وسيلة تواصل اجتماعي عليه تحري الدقة في نشر الأخبار الصحيحة.

وقال البليهي خلال حواره في قناة السعودية إن نشر الأخبار الخاطئة يوقع الناشر في العقوبات، موضحا أن العقوبة تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 3 مليون ريال ومصادرة الأجهزة المستخدمة في ترويج الشائعات بالاضافة إلى نشر العقوبة علي نفقة المحكوم عليه.

وأكد البليهي أن الجهات الرسمية هي المصدر الوحيد للوصول للحقيقة والمعلومة الصحيحة.