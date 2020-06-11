مواطنة تصنع غطاء الوجه الواقي من كورونا بطريقة بسيطة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): قامت ممرضة تعمل في عيادات "تطمن" في المدينة المنورة بصناعة غطاء الوجه الواقي من كورونا بطريقة بسيطة. قامت ممرضة تعمل في عيادات "تطمن" في المدينة المنورة بصناعة غطاء الوجه الواقي من كورونا بطريقة بسيطة. واستعانت الممرضة بأدوات متوافرة في المكتبات في صناعة غطاء الوجه. ومن جهتها، أعلنت إدارة مستشفى الملك فهد العام تبنيها لفكرة الممرضة، حيث عزمت تصنيع نحو 1000 قطعة منها.

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