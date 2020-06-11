شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يُحذر من الطبيب الذي يٌصر على عمل إشاعات وفحوصات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):حذر خالد النمر، استشاري أمراض القلب، من بعض الأطباء وتشخيصهم في بعض الحالات.
وقال "النمر" : "إذا كانت حالتك مستقرة ولا تشتكي من شئ ووجدت الطبيب يُصِرّ على عمل إشاعات وفحوصات وكان أسلوبه تخويفي فلا بأس من استشارة رأي طبي آخر أو الإتصال بوزارة الصحة وأخذ رأي طبيب على الهاتف.".
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