شكرا لمتابعة خبر عن "جمعة" يوضح سبب ارتفاع نسبة المواطنين في القطاع الخاص (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): شرح فهد بن جمعة عضو لجنة الاقتصاد في مجلس الشوري أسباب ارتفاع نسبة المواطنين في القطاع الخاص خلال الربع الأول من 2020. شرح فهد بن جمعة عضو لجنة الاقتصاد في مجلس الشوري أسباب ارتفاع نسبة المواطنين في القطاع الخاص خلال الربع الأول من 2020. وقال جمعة خلال مداخلة هاتفية في قناة العربية:" عندما ننظر لمقارنة عدد المواطنين المسجلين في التأمينات الاجتماعية بلغ 12.500 مواطن ". ولفت جمعة:" هناك تحسن في توطين الوظائف في عدة قطاعات منها التعدين والمؤسسات المالية والتعليم والاتصالات والدليفري مثل هذه التجارة الإلكترونية بها زيادة طفيفة ".

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