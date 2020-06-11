شكرا لمتابعة خبر عن خطوات تأهيل ملازمات التحقيق للعمل في النيابة العامة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت ملازمة تحقيق عن تجربة تأهيلهم للعمل في النيابة العامة بالمملكة، موضحة أنها تجربة فريدة.

وأوضحت أنه في البداية خضعن لاختبار السمات الشخصية للتعرف على مدى توافق سماتهم مع العمل، وبعد كانت مرحلة المقابلات الشخصية؛ حيث وصل للمرحلة التالية 50 محققة.

ولفتت إلى أنهن خضعن لدبلوم الأنظمة الجزائية لمدة عام.