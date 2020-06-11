شكرا لمتابعة خبر عن بدء التسجيل في الاختبار التحصيلي بالمقرات لخريجي ثالث ثانوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن بدأ التسجيل في الاختبار التحصيلي بالمقرات للفترة الثانية لجميع خريجي ثالث ثانوي، اليوم الخميس.
وأضافت أن التسجيل يستمر إلى الساعة الرابعة من مساء يوم السبت المقبل، لمن لم يتمكن من دخول الاختبار الفترة الأولى، ولم يسجل للاختبار عن بعد في الفترة الثانية.
ودعت الراغبين في التسجيل إلى الدخول على الرابط التالي: أضغط هنا
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