شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة.

وأوضحت أنه لا تزال الفرصة مهيأة بمشية الله لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الداخلية من الساحل الغربي، أجزاء من شمال المملكة، أجزاء من منطقة الرياض و أجزاء من المنطقة الشرقية .