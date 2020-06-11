شكرا لمتابعة خبر عن "الهلال الأحمر" تعتمد حركة النقل لأكثر من 470 فني إسعاف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أعلنت هيئة الهلال الأحمر، اليوم الخميس، عن اعتماد حركة النقل لهذا العام 1441 هـ. أعلنت هيئة الهلال الأحمر، اليوم الخميس، عن اعتماد حركة النقل لهذا العام 1441 هـ. واعتمد معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم حركة النقل لهذا العام 1441هـ ، لأكثر من 470 فني إسعاف وطب طوارئ من منسوبي الهيئة في جميع مناطق المملكة.

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