شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. خدمة جديدة للمسافرين يقدمها مطار الملك خالد بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تواصل هيئة الطيران المدني ومطارات المملكة جهودها لإعادة رحلات الطيران بشكل تدريجي.
وفي هذا السياق، قام مطار الملك خالد بتوفير خدمات جديدة، ومنها بيع الكمامات والمعقمات من خلال أجهزة تم وضعها بالقرب من بوابات المطار.
ويوفر الجهاز إمكانية بيع الكمامات والمعقمات وفيتامين c، بسهولة وبأسعار مناسبة، دون الحاجة لوجود بائع بشري.
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