شكرا لمتابعة خبر عن استئناف التسجيل في الاختبار التحصيلي أونلاين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):استأنف مركز قياس، اليوم الخميس، التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي، على أن ينتهي في الرابعة عصر يوم السبت الموافق 2020/6/13، وذلك من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــا .
يذكر أن قياس، كان قد أعلن عن انتهاء مهلة تأكيد الرغبات في المقرات في الاختبار التحصيلي للفترة الثانية لعدد من الفئات التي لم تتمكن من التسجيل وأداء اختبار التحصيل الدراسي.
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