استئناف التسجيل في الاختبار التحصيلي أونلاين

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

استأنف مركز قياس، اليوم الخميس، التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي، على أن ينتهي في الرابعة عصر يوم السبت الموافق 2020/6/13، وذلك من خلال الرابط التالي اضغط

يذكر أن قياس، كان قد أعلن عن انتهاء مهلة تأكيد الرغبات في المقرات في الاختبار التحصيلي للفترة الثانية لعدد من الفئات التي لم تتمكن من التسجيل وأداء اختبار التحصيل الدراسي.