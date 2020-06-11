شكرا لمتابعة خبر عن دراسة : كورونا ستُحدث تغييرات في أساليب النقل الركاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت دراسة أعدها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث عن تسبب جائحة كورونا في انخفاض الطلب على النقل والنفط.

وأوضحت أن الجائحة تسببت في إغلاق العديد من الأنشطة، مشيرة إلى أن ذلك أدى لتقليل الطلب على وسائل النقل بنسة 50%.

وتوقعت الدراسة أن تُحدث الجائحة تغييرات في أساليب نقل الركاب، والتى منها منع خيارات مشاركة الرحلات في تطبيق نقل الركاب، وتحديد عدد الركاب المسموح لهم بالدخول، وغيرها من الإجراءات الأخرى.