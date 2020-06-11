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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قررت وزارة التعليم تأجيل الكشف الطبي للطلبة المستجدين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل. قررت وزارة التعليم تأجيل الكشف الطبي للطلبة المستجدين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل. ووجهت الوزارة إدارة التعليم بنتفيذ قرارها الجديد، على أن يتم إجراء الكشف الطبي عقب الإنتهاء من جائحة كورونا. يذكر أن القرار جاء حفاظًا على سلامة الطلبة، وتنفيذًا للاجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

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