شكرا لمتابعة خبر عن تغير لون البول من العلامات الجديدة للإصابة بـ " فيروس كورونا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

كشفت مجموعة من الأطباء أن تغير طفيف في لون البول، قد يعني أن شخصاً مع قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وذكر الأطباء أن تحول لون البول للون الأصفر الداكن، قد يكون علامة على الإصابة بفيروس كورونا، وذلك لأن العدوى قد تؤدي إلى الجفاف، بجانب صدور رائحة كريهة بشكل مفرط من البول .

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ووجه الأطباء بضرورة مكافحة أسباب مشكلة الجفاف، وذلك بتناول كميات وفيرة من السوائل، لاسيما في حال ارتفاع درجات الحرارة .

وأوضح الأطباء أن حدوث جفاف لا يعني إصابة الشخص بفيروس كورونا، ولكنه قد تكون من أحد العلامات الجديدة المصاحبة للوباء .

وتعد الحمى الشديدة والسعال المستمر وضيق التنفس، والإسهال والصداع والطفح الجلدي من أشهر العلامات المصاحبة للكورونا .