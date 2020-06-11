شكرا لمتابعة خبر عن بالأسماء.. تكليف وتمديد لعدد من القيادات التربوية في المخواة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أصدر مدير التعليم بالمخواة ؛ على بن محمد الجالوق قرارات تكليف وتمديد لعدد من القيادات التربوية . أصدر مدير التعليم بالمخواة ؛ على بن محمد الجالوق قرارات تكليف وتمديد لعدد من القيادات التربوية . وجاءت التكليفات على النحو التالي :

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