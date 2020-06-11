خيركم تقدم خدماتها عن بُعد لأكثر من 35 ألف مستفيد.. خلال 45 يومًا فقط

عبر مجموعة برامج وفّرتها أكاديمية الراجحي لتعليم القرآن..
تمكّنت أكاديمية الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي لتعليم القرآن الكريم، والتي دشّنتها جمعية خيركم بجدة من خدمة أكثر من 35 ألف مستفيد داخل المملكة وخارجها، وذلك خلال 45 يومًا.
وأوضح مدير عام جمعية خيركم الدكتور عبد الله بن حجر الغامدي، أن عدد المستفيدين عن بُعد وصل خلال فترة بسيطة إلى 35474 فردًا داخل المملكة وخارجها، من الراغبين في حفظ القرآن وتعلم علومه وتصحيح تلاواتهم، والحصول على الإجازات في القراءات.
وأفاد الغامدي بأن تلك الخدمات تمت عبر مجموعة برامج توفرها الأكاديمية، أبرزها (الحلقات الإلكترونية ـ المقارئ الهاتفية ـ تعليم سورة الفاتحة ـ تطبيق اتلوها صح)، إضافة إلى دورات تجويد أون لاين.
وقال الغامدي: إن برامج خيركم نالت ثقة الجميع؛ بفضل جودة الخدمات ووجود الكفاءات من المتخصصين في علوم القرآن، وسهولة التعامل مع تطبيقاتها، وتوفرها بعدة لغات؛ كي يتمكّن الجميع من الاستفادة من هذا الخير العظيم.
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