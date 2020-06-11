أهمها «الأسورة الذكية وتطبيقا توكلنا وتطمن».. «عاجل» تكشف تفاصيل الحجر المنزلي للقادمين

كشفت مصادر موثوقة، لـ«عاجل» اليوم، تفاصيل تخفيف مدة الحجر الصحي على المواطنين القادمين من خارج المملكة إلى 7 أيام فقط، على أن يستكملوا المدة المتبقية في الحجر المنزلي.

وقالت المصادر، إن الموافقة استندت لتوصيات صادرة عن وزارة الصحة تنفرد «عاجل» بنشرها:

أولًا: استخدام العزل المنزلي للحالات الإيجابية، التي لا تستدعي الرعاية الصحية في المستشفيات؛ إلا في حال عدم مناسبة وضع المنزل حسب ضوابط المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

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ثانيًا: استخدام الحجر المنزلي للعائدين من خارج المملكة، وكذلك الحالات المشتبه بإصابتها إلا في حالة عدم مناسبة وضع المنزل، حسب ضوابط المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

ثالثًا: الاعتماد بشكل كبير على الحلول التقنية لضمان فعالية الحجر المنزلي، مثل تطبيق «توكلنا».

كما جاءت الموافقة، حسب مصادر «عاجل»؛ بناءً على ما أوضحه رئيس لجنة احتياجات القطاع الصحي، من أن اللجنة ترى أن تطبيق الحجر الصحي لمدة أسبوعين لأخذ مسحات، يكون لمن لديهم أعراض عند الوصول.

وفي هذه الحالة، يتم تزويدهم بالتوعية وارتداء الأسورة الذكية المرتبطة بتطبيق «تطمن» على الأجهزة الذكية، وفي حال عدم الالتزام حسب تقرير الجهة المختصة أو عدم وجود شبكة اتصال بالمنزل أو عدم وجود هاتف ذكي، أو عدم جاهزية المنزل للحجر، يتم استكمال المدة في المنشآت المخصصة، مع التأكيد على كل مسافر بأخذ تعهد عدم وجود أعراض، وفي حال ظهور الأعراض خلال 24 ساعة، الاتصال بوزارة الصحة «937».