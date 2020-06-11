أخبار السعودية في 24 ساعة.. التحقيق في وفاة طفلة أثناء إزالة تعديات بعسير.. و«الدفاع» توجه نصائح للأكثر عُرضة للإصابة بكورونا

ترصد صحيفة عاجل، أهم أخبار السعودية- اليوم الخميس-؛ حيث وجَّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الخميس، بمباشرة إجراءات التحقيق؛ بشأن ملابسات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في محافظة الحرجة جنوب منطقة عسير، وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل 3733 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة، وإلى التفاصيل:

أمير عسير يوجِّه بفتح تحقيق عاجل في وفاة طفلة.. ونقل أسرتها إلى منزل لائق

وجَّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، فرع النيابة العامة في المنطقة برصد جميع ملابسات حادثة وفاة طفلة؛ أثناء تنفيذ إزالة التعديات في محافظة الحرجة جنوب المنطقة، والتحقيق مع جميع الأطراف المعنية والإشعار بنتيجة التحقيقات، كما تم التوجيه بنقل الأسرة المفجوعة إلى منزل لائق حتى تنتهي إجراءات التحقيقات، التي ستصدر بها الإمارة بيانًا إلحاقيًّا شمل كل التفاصيل.

النائب العام يوجِّه بالتحقيق في وفاة طفلة أثناء إزالة تعديات بعسير

وجَّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الخميس، بمباشرة إجراءات التحقيق؛ بشأن ملابسات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في محافظة الحرجة جنوب منطقة عسير، وتضمن التوجيه الوقوف على ملابسات وتداعيات تلك الواقعة، وتقصي مسببات المسؤولية الجزائية الناشئة في هذا الشأن، والمتسبب بها حال توافرها.

بـ1431 حالة.. الرياض تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدَّرت مدينة الرياض، قائمة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مسجلة 1431 حالة من أصل 3733 حالة، فيما تم تسجيل 294 حالة في مدينة جدة، و293 حالة في مكة المكرمة، و214 حالة في الدمام، و205 في الهفوف، و100 في الخبر، و78 في بريدة، و77 في الطائف، و74 في المدينة المنورة، و52 في كلٍ من: المبرز والقطيف، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة.

إجمالي الوفيات 857.. وزارة الصحة: تسجيل 3733 إصابة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 3733 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 116021، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 80.019، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 857 حالة، وتم تسجيل 38 حالة وفاة، و2065 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وزارة الدفاع توجِّه 10 نصائح للفئات الأكثر عُرضة للإصابة بكورونا

وجَّهت وزارة الدفاع 10 نصائح للفئات الأكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا، وذلك لتجنب الإصابة بالمرض، ونشرت الوزارة- عبر حسابها بتويتر- «إنفوجراف»، بينت من خلاله 10 نصائح، يمكنكم الاطلاع عليها من خلال زيارة رابط الخبر الأصلي بالضغط على العنوان.

الزكاة والدخل تُوعي 2000 مكلف بأحكام ضريبة القيمة المضافة

عقدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ورشتَيْ عمل افتراضيتين لتوعية المكلفين بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% والأحكام الانتقالية المرتبطة بذلك، وذلك عبر تقنية البث الافتراضي على شبكة الإنترنت، حضرهم نحو 2000 مكلف من المكلفين الخاضعين للأحكام الضريبية في المملكة، واستمرت الورشة الواحدة على مدار ساعة كاملة، تم خلالها التعريف بالأحكام الانتقالية المرتبطة بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، والإجراءات المتعلقة بتغيير النسبة، وأمثلة على ممارسات اقتصادية على القطاعات.

إعلان نتيجة التحقيق في شكوى الطالبة زهرة القحطاني ضد جامعة الأمير خالد

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كشفت نتيجة التحقيق الرسمي في شكوى الطالبة زهرة القحطاني ضد جامعة الأمير خالد، الذي وجَّه به أمير المنطقة عسير تركي بن طلال عن حدوث سوء فهم وتقدير لدى الطالبة، نتج عنه شكواها بوقوع ظلم عليها في محفل عام.

وزارة الشؤون الإسلامية: فتح الجوامع قبل صلاة الجمعة بـ40 دقيقة

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تقديم فتح الجوامع لإقامة صلاة الجمعة بجميع مناطق المملكة قبل دخول وقت صلاة الجمعة بأربعين دقيقة؛ اعتبارًا من غدٍ حتى إشعار آخر.

السعودية الأولى عربيًّا في نسبة موظفي القطاع الصحي.. و35% نساء

احتلت السعودية المركز الأول عربيًّا في تقرير نشرته منظمة العمل الدولية، يوضح عدد الموظفين في القطاع الصحي بالنسبة إلى عدد السكان، وذلك خلال تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، وجاءت السعودية على رأس ترتيب الدولة العربية بـ217 موظفًا صحيًّا لكل 10 آلاف نسمة، منهم 35% من النساء، بينما حلت سلطنة عمان في المركز الثاني بـ201 موظف صحي، والكويت ثالثة بـ170، والإمارات رابعة بـ156موظفًا.

مواطنون: وسم «#تم_القبض» ماركة مسجلة باسم الأمن السعودي

يواصل رجال الأمن في السعودية الجهود الحثيثة في القبض على المجرمين والعابثين بالأمن، سواء في نشر الرذيلة في مواقع التواصل الاجتماعي، أو عمليات السلب والنهب أو الاعتداء على الآخرين، أو عمليات السطو أو الابتزاز وتدوينها تحت وسم #تم_القبض.

تطبيق «توكلنا» يوضح كيفية تسجيل غير المالكين لحساب بـ«أبشر»

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، كيفية التسجيل في التطبيق لمن لا يملك حسابًا في منصة (أبشر)، وذكر التطبيق-عبر حسابه بتويتر- أن من ليس لديه حساب في (أبشر) عليه تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في (أبشر)، وذلك من خلال خدمة في (أبشر) باسم «تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا».

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