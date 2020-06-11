بالصور.. «إعمار اليمن» يفتتح حزمة مشاريع تنموية في محافظة سقطرى

افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حزمة من المشاريع التنموية في محافظة سقطرى، شملت مشروعًا لدعم الطاقة بالمحافظة عبر إنشاء وتنفيذ وتشغيل محطتي توليد الكهرباء في «حديبو» و«قلنسية»، ومشروعًا لإنتاج وإدارة الموارد المائية.

وأكد مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة سقطرى طارق الزايدي، في كلمة خلال الافتتاح، أن البرنامج شيّد محطة كهرباء حديبو ومحطة كهرباء قلنسية، بأعلى المواصفات الفنية العالمية، التي صممت بذات المواصفات لمحطات الكهرباء السعودية.

من جهته، رفع محافظ محافظة سقطرى رمزي محروس، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على جميع المشاريع التنموية المقدمة للشعب اليمني في جميع المحافظات اليمنية وبمختلف القطاعات الحيوية، مضيفًا أن هذه المشاريع تأتي بتوجيهات القيادة السعودية، وبمتابعة مباشرة من المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر.

وأكد محروس، أن محطات الكهرباء ستعمل على دعم المحافظة بشكل كبير، وذلك لمعاناة المحافظة من تكرار انقطاعات خدمات الكهرباء وصعوبة توفرها سابقًا، موضحًا أن المحطة تعمل بمواصفات عالية جدًا وتعد من روافد التنمية في المحافظة.

حضر الافتتاح، قائد اللواء الأول مشاه بحري العميد علي سالمين، ومدير أمن المحافظة العقيد فائز الشطهي، والمدير العام للكهرباء سالم هادف، والمدير العام لمكتب الاشغال عبدالسلام الجمحي، وعدد من الشخصيات الاجتماعية والقيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة.

وأطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن- خلال الافتتاح- الخدمة الكهربائية في محطة حديبو بقدرة 3750 كيلوفولت أمبير، التي تشتمل على مبنى خاص للمحطة، إضافة إلى جميع الملحقات من محولات وخزانات وكابلات، وتم فيها إنجاز جميع الأعمال الكهربائية والميكانيكية لتغذية الشبكة الكهربائية في محافظة سقطرى، كما أطلق البرنامج الخدمة في محطة قلنسية بقدرة 1410 كيلوفولت أمبير بكامل ملحقات المحطة، وتم من خلال المشروع إعادة تأهيل مبنى المحطة الكهربائية، وتوفير وتوريد كامل احتياجات المحطة.

Advertisements

وبدأ مشروع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المخصص لإنتاج وإدارة الموارد المائية في العمل، الذي يشتمل على حفر 3 آبار مربوطة بشبكة المياه، التي تخدم حديبو كاملة ونحو 30 ألف نسمة.

ويوفر مشروع إنتاج وإدارة الموارد المائية المياه العذبة للمدينة؛ نظرًا لما تعانيه المحافظة من نقص في تدفقات المياه إلى المنازل والمرافق العامة، وتكرار تقطع المياه، وندرتها أحيانًا في بعض مناطق المدينة، وسيساهم المشروع في خلق أثر إيجابي على حياة السكان وسد الاحتياج من المياه الصالحة للشرب، وكذلك توفير مياه الري الحيواني والزراعي.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يقوم بجهود حثيثة في خدمة أهالي محافظة سقطرى وجميع المحافظات اليمنية، عبر مشاريع متعددة ساهمت بانتعاش الحياة، وشملت مشاريع المياه، والصحة، والتعليم، والثروة السمكية، والكهرباء والطاقة، والنقل والطرق، والمطارات والموانئ، إضافة إلى الوقفات خلال الأزمات والكوارث الطبيعية.

وأحدثت مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أثرًا إيجابيًا، من خلال استحداث فرص العمل، ودعم مختلف القطاعات التنموية، وملامسة الاحتياجات الفعلية للمواطن اليمني.

اقرأ أيضا:

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يستنفر جهوده لدرء مخاطر الأمطار والسيول في عدن

بالصور.. «إعمار اليمن» يفتتح مشروع توزيع الدفعة الثانية من قوارب الصيد الحديثة في سقطرى