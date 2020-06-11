بسبب «كورونا».. «التعليم» تؤجل الكشف الطبي للمستجدين بالصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، تأجيل الكشف الطبي للمستجدين بالصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي المقبل.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت الوزارة: حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وتطبيقًا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ قررت وزارة التعليم، تأجيل الكشف الطبي للطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 1442هـ .

وأشارت وزارة التعليم إلى أن الكشف سيتم إجراؤه بعد انتهاء الجائحة.