جون أبي زيد تعليقًا على موت فلويد: عندما يكون هناك خطأ بأمريكا الحكومة تستجيب

أبدى السفير الأمريكي لدى المملكة العربية السعودية، جون أبي زيد، أسفه على الموت المأساوي، الذي حدث لجورج فلويد في مدينة مينيابوليس مثل باقي الأمريكيين، مؤكدًا أنه بالولايات المتحدة المتحدة عندما تُخطئ الشرطة، فإن الجهات العدلية تنوب عن الضحايا في حسابهم.

وفي بيان أصدره السفير، اليوم الخميس، قال: لقد أحزنني الموت المأساوي، الذي حدث لجورج فلويد في مدينة مينيابوليس مثل باقي الأمريكيين في كل مكان، وبصفتي شخصًا قضى معظم حياته في الدفاع عن القيم الأمريكية، لدي احترام عميق لحقوق أولئك الذين يحتجون بشكل سلمي، ويدعون لتحقيق العدالة.

وأضاف: نحن ندافع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنجاء العالم؛ لأنها المعايير الرفيعة التي نتمسك بها، وكما ذكر الوزير بومبيو «عندما نُخطئ في الولايات المتحدة، وعندما يحدث مشهد مأساوي بغيض مثلما حدث مع فلويد، فإن الحكومة تستجيب، وعندما يتصرف رجال الشرطة بشكل مخالف للقوانين، التي اقسموا على الالتزام بها، فإن الصحافة تقوم بدورها في تغطية الأحداث، والجهات العدلية تقوم بالتحقيق وإرساء العدالة نيابة عن الضحايا.

وتابع: نحن كأمريكيين يجب أن نكون فخوروين بما حققناه، لكن يجب أن نكون متواضعين ونسعى دائمًا لأن نكون أفضل مما نحن عليه الآن، فعندما واجهت بلادنا تحديات في الماضي، عملنا معًا للتغلب عليها، وأثق في اتحاد الجميع داخل أمريكا في الوقت الحالي، من أجل مستقبل أكثر إشراقًا لبلادنا.