6  ملايين ريال لإنشاء وتشغيل سوق الأسماك بخميس مشيط

تنفذه إحدى الشركات الوطنية المتخصصة
وقَّع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، في مكتبه بمقر الأمانة- اليوم- عقدًا استثماريًا بقيمة بلغت 6,450,000 ريال مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة لمدة 15 عامًا لإنشاء وتشغيل سوق الأسماك في محافظة خميس مشيط.
وأوضح أمين منطقة عسير، أن الأمانة وبلدياتها تهدف إلى رفع حجم استثماراتها وإيراداتها، وفقًا لرؤية الأمانة، وتماشيًا مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تهدف إلى توفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية.
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