خريطة التعافي من كورونا في مدن المملكة.. جدة في المقدمة ومكة ثانيًّا

تصدرت مدينة جدة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 480 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 80019 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة كورونا.

وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ317 حالة وفقًا لموقع إحصائيات كورونا التابع لوزارة الصحة، الرياض 267، الدمام 214.

كما سجلت الهفوف 95، الخبر 90، الجبيل 89، المدينة المنورة 84، الطائف 42، الظهران 32، ينبع 20، حائل 18، تبوك 16، نجران 15، محايل 14، خليص والمبرز 13، بيش 12، الجفر 11، خميس مشيط وبقيق 8، المويه 6، أبها والنعيرية والهدا 5، الباحة والمجاردة وشرورة والمزاحمية والخرج ووادي الدواسر 4، جازان والعيون والنماص والمظيلف 3.

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فيما سجلت كل من أحد رفيدة وعفيف والدوادمي ونمرة وصبيا وليلى وتمير والخفجي والسحن حالتين وكل من بطحاء وتنومة والشنان و الرويضة والدرب وبريدة وحبونا ووادي بن هشبل والمحاني ورابغ والمندق والمخواة والبجادية والقوز وصفوى وحريملاء وخيبر وبلجرشي والعقيق والليث والعلا ورجال المع وميسان وبللسمر حالة واحدة فقط. وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 3733 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 116021، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 80,019، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 857 حالة، وتم تسجيل 38 حالة وفاة، و2065 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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