تدشين مبنى البلدية الجديد

دشن محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، مبنى بلدية صامطة الجديد، بتكلفة تزيد عن 19 مليون ريال، وذلك بحضور رئيس البلدية المهندس هادي بن علي الدغريري، ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وتجول زعلة داخل المبنى الذي شيد وفق الطراز الحديث، مستمعاً لشرح مفصل من قبل رئيس البلدية عن كامل الأقسام، ومطلعاً على تنظيم وتوزيع المكاتب داخل الأقسام، منوهاً بالدعم الذي يحظى به القطاع البلدي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، إضافة إلى المتابعة الدائمة والتوجيهات من قبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اللذين يعملان على مدار الساعة للنهوض بالخدمات في كافة محافظات المنطقة.

وأوضح الدغريري، أن المبنى نفذ على 3 مراحل حيث نفذت المرحلة الأولى بـ11.449.000 ريالاً والمرحلة الثانية بـ5.555.588 ريالاً والمرحلة الثالثة بـ2.196.563 ريالاً، وإجمالي التكلفة بـ19.201.151 ريالاً. وأضاف "الدغريري" أن مساحة المبنى 2580 مترا، ويتكون من 3 أدوار.