أمانة جدة تغلق 136 محلا تجاريا



أغلقت أمانة محافظة جدة 136 محلا تجاريا ما بين مطاعم وتموينات وبقالات ومراكز تسوق وكافتيريا وأنشطة أخرى متنوعة خالفت الأنظمة ولم تُطَبّق الإجراءات الاحترازية مع قرار الحظر الجزئي من 3 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك بين يومي 16 و18 شوال الحالي. أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم رصد هذه المحلات من قِبَل مراقبي البلديات، إثر جولات رقابية نفّذتها أيام: الجمعة والسبت والأحد على الأنشطة المستثناة والمراكز التجارية "المولات" ومحلات تجارة الجملة والتجزئة، للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية، واتضح عدم تقيد 136 محلا تجاريا بالأنظمة، مما أدى إلى إغلاقها خوفا من تفشي فيروس كورونا . وبيّن الزهراني أن أمانة جدة، ممثلة في بلدياتها الفرعية، استمرت في تنفيذ جولاتها الرقابية المستمرة، وشددت على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات، بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير "الملصقات" التوعوية والإرشادية، تماشيا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر. أضاف و"تأتي هذه الجولات الرقابية ضِمن الجولات المتواصلة على كافة مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل، لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية، لمنع انتشار الفيروس، والتأكيد والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي، كصالونات الحلاقة والتجميل، والمراكز الترفيهية، ودور السينما والأندية الرياضية والصحية".

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