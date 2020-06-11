الشورى يعقد 3 جلسات عن بعد الأسبوع المقبل

يعقد مجلس الشورى الأسبوع المقبل جلساته العادية الثلاث (عن بعد)، وذلك ضمن أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ويصوت على عدد من القرارات بشأن التقارير السنوية وبعض الموضوعات التي فرغ من مناقشتها في جلسات سابقة. ومن المقرر أن يستمع المجلس في جلسته الإثنين المقبل إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن الملحوظات والآراء التي أبداها أعضاء المجلس حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1439/ 1440، كما يناقش تقريري لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقريرين السنويين للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعامين الماليين 1439/ 1440 وكذلك 1440/ 1441.

ويصوّت المجلس على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن الملحوظات والآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1439/ 1440، وعلى عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1439/ 1440.

ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليا) للعام المالي 1439/ 1440، ويطرح خلال الجلسة توصيات تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية حيال التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1439/ 1440 للتصويت بعد أن يستعرض وجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه من الملحوظات والآراء على التقرير السنوي. ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها حيال التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) للعام المالي 1439/ 1440، ووجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1439/ 1440.

الجلسة الـ45

يستمع المجلس خلال جلسته العادية الـ45 الثلاثاء إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه أعضاء المجلس في جلسة سابقة من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1439/ 1440، ويناقش تقريري لجنة الشؤون المالية بشأن التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية للعامين الماليين 1438/ 1439، وكذلك 1439/ 1440، بعد الاستماع إلى تقريري اللجنة وما قدمته من توصيات على تقريري الصندوق السنويين بعد دراستها لهما، كما يطرح في الجلسة ذاتها تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1439/ 1440 للمناقشة.

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ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1440/ 1441، ووجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1439/ 1440، ووجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية السعودية للعام المالي 1439/ 1440.

الجلسة الـ46

يطلع المجلس خلال جلسته العادية الـ46 الأربعاء على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1438/ 1440، كما يصوت على عدد من توصيات لجنة الشؤون الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1439/ 1440. ويطرح المجلس ضمن الجلسة عددا من توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1439/ 1440 للتصويت. ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1439/ 1440، قبل أن يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير. ويستعرض المجلس وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1439/ 1440 وتوصياتها، كما يناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1440/ 1441. ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1439/ 1440، ووجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1439/ 1440، ووجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقارير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للأعوام المالية 1437/ 1438 و1438/ 1439 و1439/ 1440.