انطلاق صيفي تقنية نجران



بدأت الكلية التقنية بنجران، أمس، الفصل الصيفي التدريبي عن بُعد من خلال منصة التدرب الإلكتروني لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي. وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أنه سيتم تقديم المحاضرات التدريبية ومتابعة التدريب من خلال نظام التدرب الإلكتروني لـ31 مقررا بمستويات مختلفة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم، مشيرا إلى أنه تم اختيار المقررات المطروحة وفق ضوابط محددة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا . على صعيد متصل، بدأت الكلية التقنية بنجران في إيصال وثائق الخريجين إلى منازلهم مجانا ضمن مبادرة «وثيقتك إلى بيتك» التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع البريد السعودي من خلال العنوان الوطني المسجل لكل متخرج، مع التقيد بتطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، داعيا المتدربين إلى تحديث العنوان الوطني الموحد، لتتسنى لهم الاستفادة من الخدمة واستلام وثائقهم في منازلهم بكل يسر وسهولة.

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