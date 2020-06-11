فتح أبواب الجوامع قبل صلاة الجمعة بـ40 دقيقة

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقديم فتح الجوامع لإقامة صلاة الجمعة بجميع مناطق المملكة ما عدا مدينتي مكة المكرمة وجدة قبل دخول وقت صلاة الجمعة بـ40 دقيقة اعتبارا من يوم الغد وحتى إشعار آخر تفادياً للتزاحم، ضمن البروتكولات التي أقرتها الجهات ذات الاختصاص. جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة اليوم لكافة فروعها بمناطق المملكة باعتماد تقديم فتح الجوامع بـ40 أربعين دقيقة بدءًا من يوم غد الجمعة وحتى إشعار آخر، إلحاقاً للتعاميم السابقة التي أقرتها ضمن البروتوكولات المتعلقة بفتح المساجد والجوامع والترتيبات اللازمة لذلك، في إطار جهودها لحماية المصلين والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.



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