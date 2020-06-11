مركز رعاية المستفيدين بجامعة نجران يقدم خدماته إلكترونيا

أعلن مركز رعاية المستفيدين بجامعة نجران عن تقديم جميع خدماته إلكترونياً، لخدمة جميع شرائح المستفيدين من خدمات الجامعة. يهدف المركز إلى تفعيل وسائل التواصل مع المستفيدين، والإجابة عن استفساراتهم، وتمكينهم من الاستعلام عن معاملاتهم، ومتابعة طلباتهم دون تحمل عناء مراجعة الجامعة، وكذلك تنظيم عمليات الاتصال مع المستفيدين، إلى جانب تعريفهم بالخدمات المقدمة من الجامعة. أكد وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن خدمات المركز امتداد لما تقدمه الجامعة من خدمات مستمرة لمستفيديها لتوفير الوقت والجهد، ولضمان السرعة والدقة والإنجاز. بيّن مدير مركز خدمات المستفيدين بالجامعة المهندس سعد القرني أن المركز يسعى لتقديم خدماته من خلال منصة إلكترونية موحدة عبر وسائل متعددة لتواصل المستفيدين إلكترونيا على مدار الساعة من خلال الهاتف 0175428888، والواتساب 0175428888، وكذلك البريد الإلكتروني [email protected]، وعبر حساب المركز الرسمي في تويتر [email protected]



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