تهيئة 384 مسجدا لصلاة الجمعة بمحايل عسير



حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة محايل عسير 384 من المساجد التي ستؤدى فيها صلاة الجمعة "مؤقتاً"، إضافة إلى 126 من الجوامع المعتادة بالمحافظة، للتخفيف على بعض الجوامع المزدحمة، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لسلامة المصلين. دعا فرع الوزارة المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بالوضوء في المنزل، وإحضار السجادة الخاصة، وإبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍ وآخر، وترك صف بين كل صفين وضرورة لبس الكمامة القماشية، وعدم التزاحم عند دخول المساجد والخروج منها، والتقيد بتلك الإجراءات من أجل سلامتهم.

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