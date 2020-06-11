2400 أسرة تتلقى بطاقات مبادرة هديتكم

اختتمت جمعية هدية تسليم البطاقات التسويقية الممغنطة لمبادرة "هديتكم" التي تهدف إلى إسعاد الأسر المتعففة المتأثرة بقرار الحجر الوقائي، وذلك بالتضامن مع حملة "برا بمكة"، وتكاملا مع حملة "مجتمع واعي". حظيت المبادرة في رمضان المبارك برعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل. أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المكلف الدكتور يوسف بن عبدالله الباحوث أن "المبادرة دشنت في نهاية رمضان المبارك في أحد فروع شريك المبادرة "أسواق ابن داوود"، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد الصواط، واستمرت حتى 18 شوال ولمدة 20 يوما عملت فيها الفرق الميدانية لـ"جمعية هدية" على تسليم البطاقات من خلال 7 نقاط بمكة المكرمة إضافة إلى إيصال البطاقات لمنازل الأسر التي لم تتمكن من الخروج لمواقع التسليم عبر مبادرة "توصيل هدية". بين أن "هديتكم" ولله الحمد والمنة، وصلت لمستحقيها في بلد الله الحرام مكة المكرمة، وغطت 2,444 أسرة من الأسر المتعففة وأسر شهداء الواجب، وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة والمستخدمين من العاملين في الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة وخدم المساجد بمكة المكرمة. شاكرا دعم ورعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لمبادرة "هديتكم" التي لاقت استحسانا وقبولا كبيرين من الأسر المستفيدة والتي عبرت عن شكرها لدعمه المستمر لتوفير احتياجات ومتطلبات الأسر المتضررة من الحجر.



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