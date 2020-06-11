قبول 1109 متقدمين في الدراسات العليا بجامعة فيصل



أعلنت جامعة الملك فيصل، اليوم، نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي المقبل، عبر بوابة القبول الإلكترونية، وبلغت البرامج المعلنة 56 برنامجا في الدراسات العليا مقدَّمة من عشر كليات، على النحو الآتي: 6 برامج في الدكتوراه و47 برنامجا في الماجستير و3 برامج في الدبلوم، وتمت عملية القبول في هذه البرامج وفق شروط القبول من قبل الأقسام العلمية في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية مع مراعاة تطبيق معايير المفاضلة المحققة للعدالة في الترشيح للقبول. أوضح عميد الدراسات العليا الدكتور زياد الحمام، أن رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، وجه باستحداث برامج دراسات عليا تخصصية وبينية، وفق ما يتطلبه سوق العمل، كما وجه بتطوير شامل لجميع برامج الدراسات العليا الحالية، وتوسيع نطاق مساراتها لاستيعاب الطلب المتزايد عليها، وبين أنه وفي ضوء هذا التحول التوسعي في مجال الدراسات العليا بلغ عدد المتقدمين والمتقدمات (4065)، تم قبول (1109) متقدمين ومتقدمات، بلغت نسبة الذكور 42.7% بعدد 473 متقدما، ونسبة الإناث 57.3% بعدد 636 متقدمة، وبنسبة 97% للسعوديين، وبطاقة استيعابية قاربت ضعف عدد المقبولين في العام الماضي. بين أنه التزاما من الجامعة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم تأجيل نتائج القبول، فسيتم في حال الترشح للقبول استكمال المطابقة إلكترونياً من خلال الضغط على أيقونة تأكيد القبول والإقرار بالأخذ بالتعليمات المطلوبة، وذلك قبل نهاية دوام الخميس 29 شوال الجاري، وأن عدم تأكيد القبول في الوقت المحدد سيسقط حق المرشح في القبول، ويتيح للعمادة تسديد المقاعد الشاغرة من قوائم الاحتياط.

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