تدشين العيادات الافتراضية في مستشفى جامعة الأمير سطام



تفقد رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد المستشفى الجامعي، ورافقه خلال الزيارة الدكتور عيسى بن خلف الدوسري المستشار والمشرف العام على مكتب رئيس الجامعة، وكان في استقبالهم عند وصولهم المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور ناصر بن محمد الدوسري ونائبه الدكتور طارق الفيفي. استمع الحامد لشرح مفصل عن أبرز الخدمات التي تقدمها العيادات لمنسوبي الجامعة وأفراد المجتمع المحلي، كما تابع عرضا مرئيا حول العيادات الافتراضية والتحول الرقمي في الخدمات الطبية والتي ستسهم في تسهيل وصول المستفيدين لخدمات الرعاية الطبية دون الحاجة لحضورهم إلى المستشفى، وترفع نسبة توفر العيادات، وتعزز التواصل بين الطاقم الطبي والمستفيدين. دشن الحامد العيادات الافتراضية في المستشفى الجامعي، مؤكدا أنها ستكون إضافة جديدة للمستشفى الجامعي، تتيح للمرضى الخدمات الطبية المميزة عن بعد، وتسهم في توفير البروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية التي تحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، كما تسهم في تحقيق تكامل الجهود الطبية بين المستشفى الجامعي وبقية المستشفيات في وزارة الصحة والجهات الأخرى.

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