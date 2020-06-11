السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي الرئيس النيجيري في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بلاده



الرياض 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد : " علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال نيجيريا، وما نتج عنه من وفيات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق ولأسر المتوفين بأحر التعازي والمواساة، إنه سميع مجيب".

// انتهى //

19:48ت م

0220



الرياض 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال بلاده.وقال سمو ولي العهد : " علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال نيجيريا، وما نتج عنه من وفيات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق ولأسر المتوفين بأحر التعازي والمواساة، إنه سميع مجيب".// انتهى //19:48ت م0220

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