السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس النيجيري في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بلاده



الرياض 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية ، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال بلاده.

وقال الملك المفدى : " تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال نيجيريا، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية

// انتهى //

19:47ت م

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الرياض 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية ، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال بلاده.وقال الملك المفدى : " تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال نيجيريا، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله أن يجنب جمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".// انتهى //19:47ت م0219

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