رياضي / سمو الأمير حسام بن سعود يشكر سمو وزير الرياضة على اختيار منطقة الباحة لتكون ضمن مسار رالي داكار الدولي ٢٠٢١



الباحة 19 شوال 1441هـ الموافق 11 يونيو 2020م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير

ونوه سموّه بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين بجميع أنواعها، ويأتي ذلك تحقيقا لرؤية المملكة 2030 لأن تكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة ، مؤكداً أن المملكة بفضل الله ثم بقيادتها الحكيمة أصبحت ولله الحمد مضرب مثل في مجالات عدّة ومن ضمنها المجال الرياضي.

وبين سمو أمير الباحة أن رالي داكار الدولي 2021 الذي أعلنت وزارة الرياضة اليوم عن استضافة المملكة العربية

// انتهى //

19:47ت م

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الباحة 19 شوال 1441هـ الموافق 11 يونيو 2020م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على اختيار منطقة الباحة لتكون ضمن مسار رالي داكار الدولي ٢٠٢١ .ونوه سموّه بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين بجميع أنواعها، ويأتي ذلك تحقيقا لرؤية المملكة 2030 لأن تكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة ، مؤكداً أن المملكة بفضل الله ثم بقيادتها الحكيمة أصبحت ولله الحمد مضرب مثل في مجالات عدّة ومن ضمنها المجال الرياضي.وبين سمو أمير الباحة أن رالي داكار الدولي 2021 الذي أعلنت وزارة الرياضة اليوم عن استضافة المملكة العربية السعودية له للعام الثاني على التوالي خلال المدة من 3 إلى 15 من يناير 2021م سيكون له أثر إجابي كبير من نواحٍ عدة على المناطق التي سيمر منها، ومن أهمها السياحة والاقتصاد مما سيضفي تطورا في هذا المناطق ، داعياً الله أن يديم على هذه البلاد قيادتها وأمنها وأمانها.// انتهى //19:47ت م0218

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