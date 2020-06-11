السعودية اليوم / سفير المملكة لدى السنغال يشارك في حفل المكتب الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي



داكار 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال فهد بن علي الدوسري في الحفل الذي أقامه اليوم المكتب الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي بالسنغال في مقر الرابطة بالعاصمة داكار بحضور عدد من المسؤولين.

وقام السفير الدوسري بمشاركة المسؤول السنغالي في توزيع مخصصات ل 385 طالبًا، تتضمن عيديات ومساعدات ومنحاً دراسية للطلبة الأيتام في جميع مناطق السنغال.

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19:47ت م

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