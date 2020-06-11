السعودية اليوم / الرئيس المصري يشارك في قمة أفريقية مصغرة لمواجهة انتشار كورونا



القاهرة 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة أفريقية مصغرة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع عدد من القادة الأفارقة وأعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى الرؤساء الحاليين للتجمعات الاقتصادية الإقليمية المختلفة في أفريقيا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وركزت القمة -وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي- على متابعة نتائج القمم السابقة بشأن تداعيات انتشار وباء

وأكد الرئيس السيسي خلال القمة على ضرورة الاستمرار في دعم الطواقم الطبية الأفريقية في مكافحة انتشار فيروس كورونا والعمل على توفير احتياجات القارة من المستلزمات والمعدات الطبية، مشددًا على ضرورة التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية في إطار شامل للحد من الآثار والتبعات السلبية لانتشار الفيروس في أفريقيا، خاصةً من خلال مواصلة حث المؤسسات المالية الدولية وشركاء القارة على تقديم الدعم الاقتصادي للدول الأفريقية من خلال تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.

// انتهى //

19:41ت م

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القاهرة 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة أفريقية مصغرة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع عدد من القادة الأفارقة وأعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى الرؤساء الحاليين للتجمعات الاقتصادية الإقليمية المختلفة في أفريقيا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.وركزت القمة -وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي- على متابعة نتائج القمم السابقة بشأن تداعيات انتشار وباء كورونا على الدول الأفريقية ومناقشة سبل التعامل مع هذه الأزمة حالياً ومستقبلاً.وأكد الرئيس السيسي خلال القمة على ضرورة الاستمرار في دعم الطواقم الطبية الأفريقية في مكافحة انتشار فيروس كورونا والعمل على توفير احتياجات القارة من المستلزمات والمعدات الطبية، مشددًا على ضرورة التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية في إطار شامل للحد من الآثار والتبعات السلبية لانتشار الفيروس في أفريقيا، خاصةً من خلال مواصلة حث المؤسسات المالية الدولية وشركاء القارة على تقديم الدعم الاقتصادي للدول الأفريقية من خلال تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.// انتهى //19:41ت م0213

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