السعودية اليوم / محافظ صامطة يفتتح مبنى بلدية صامطة الجديد بقيمة بلغت 19 مليون ريال



صامطة 19 شوال 1441 الموافق 11 يونيو 2020 م واس

افتتح محافظ صامطة أحمد عبدالله زعله اليوم مبنى بلدية صامطة الجديد و موقع البلدية الإكتروني بحضور رئيس بلدية صامطة المهندس هادي بن علي دغريري.

وتجول محافظ صامطة على أقسام المبنى مستمعا لشرح مفصل من رئيس البلدية عن مكونات المشروع المقام على مساحة إجمالية تبلغ ٧٧٤٠ متراً بقيمة إجمالية بلغت ١٩ مليون ريال، وما يتضمنه من مكاتب إدارية، وقاعات الاجتماعات، والتجهيزات، والموقع الإلكتروني لبلدية محافظة صامطة على شبكة الإنترنت، والخدمات التي يقدمها للمستخدمين بما في ذلك برامج التوعية البلدية والحفاظ على البيئة وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بلدية صامطة من خلال الموقع لتسهيل وسرعة إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بالمحافظة، والمشروعات التي نفذتها البلدية مؤخراً والتي تحت التنفيذ منها.

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19:31ت م

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