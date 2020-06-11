السعودية اليوم / الأردن تسجل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي، ان الحالات توزعت على 22 حالة لأردنيين قادمين من الخارج، و3 حالات لمخالطين لمصاب، وحالة واحدة من الكوادر الطبيّة العاملة على رعاية المصابين، وحالة لسائق شاحنة أجنبي قادم عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه شفاء 7 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 642 حالة.

// انتهى //

18:49ت م

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عمّان 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 890 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، ان الحالات توزعت على 22 حالة لأردنيين قادمين من الخارج، و3 حالات لمخالطين لمصاب، وحالة واحدة من الكوادر الطبيّة العاملة على رعاية المصابين، وحالة لسائق شاحنة أجنبي قادم عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه شفاء 7 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 642 حالة.// انتهى //18:49ت م0206

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