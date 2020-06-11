السعودية اليوم / ​تعليم تبوك يُعلن أسماء الفائزات في مسابقات الرسم والتصوير التشكيلي والخط العربي والعرض المرئي



تبوك 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة نشاط الطالبات المجال المهني والفني أسماء الطالبات والمعلمات ورائدات النشاط المشاركات في مبادرة كلنا مسؤول عن بُعد والفائزات على مستوى المنطقة لعام 1440- 1441 هـ في البرامج التالية :

أولاً : مسابقة الرسم والتصوير التشكيلي وفازت بالمركز الأول الطالبة جوري العمراني

والمركز الثاني حصلت عليه الطالبة حنين العنزي فيما حققت الطالبة شهد محمد المركز الثالث.

ثانياً : مسابقة الخط العربي

المركز الأول، الطالبة سراجة بركاتي وفي لمركز الثاني الطالبة مرام الصامطي، والمركز الثالث الطالبة سارة العنزي

ثالثاً : مسابقة تصميم عرض مرئي المركز الأول

رائدة النشاط رسمية البلوي، وفي المركز الثاني كل من رائدة النشاط هدى الغامدي، والمعلمة مها الجهني، والمركز الثالث، رائدة النشاط حسنة الجهني.

من جهتها شكرت مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم تبوك هدى المندح لجنة التحكيم للجهود المبذولة في تحكيم المشاركات، ومنسقات البرامج، مثمنةً الجهود المبذولة من قبل رئيسة النشاط الفني والمهني بإدارة نشاط الطالبات سارة البلوي في متابعة الطالبات المشاركات .

// انتهى //

18:19ت م

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