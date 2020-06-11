السعودية اليوم / الكلية التقنية بنجران تبدأ الفصل التدريبي الصيفي



نجران 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

بدأت الكلية التقنية بنجران أمس، الفصل الصيفي التدريبي عن بُعد من خلال منصة التدرب الإلكتروني لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس "الصباحي والمسائي".

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للكلية علي بن عبد الله آل عتيق، اختيار المقررات المطروحة وفق ضوابط محددة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس

وأشار آل عتيق إلى تقديم المحاضرات التدريبية ومتابعتها من خلال نظام التدرب الإلكتروني لـ 31 مقرراً بمستويات مختلفة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم

//انتهى//

18:13ت م

0202



نجران 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسبدأت الكلية التقنية بنجران أمس، الفصل الصيفي التدريبي عن بُعد من خلال منصة التدرب الإلكتروني لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس "الصباحي والمسائي".وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للكلية علي بن عبد الله آل عتيق، اختيار المقررات المطروحة وفق ضوابط محددة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وأشار آل عتيق إلى تقديم المحاضرات التدريبية ومتابعتها من خلال نظام التدرب الإلكتروني لـ 31 مقرراً بمستويات مختلفة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم//انتهى//18:13ت م0202

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