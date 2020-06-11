غرق ابنة محمد الخضير في المسبح وحالتها حرجة

2020-06-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الإعلامي محمد الخضير أن ابنته سيلين في حالة حرجة بعد تعرضها للغرق في مسبح بلاستيكي.

وقال الخضير في تغريدة له عبر تويتر: “الحمد لله على كل حال سيلين بحاجة لدعواتكم .. الحالة حرجة، وبإذن الله يقينًا بالله ستمر، لديها مشكلة بالرأس نتيجة انقطاع الأكسجين فترة معينة، فعلنا الأسباب والشفاء بيد ربي سبحانه؛ نتيجة غرق بمسبح بلاستيكي صغير لكن قدر الله وما شاء فعل، مقدر ومكتوب لا تنسونا من دعواتكم الأمل بالله وحده”.

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وكان محمد الخضير كتب تغريدة غامضة قبل عدة ساعات قال فيها: “ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين” وبعدها قام بتوضيح الأمر.

وحظيت تغريدة محمد الخضير بتفاعل كبير بين متابعيه على تويتر وسط دعوات أن يكتب الله لها السلامة والنجاة.



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