في تجاوب سريع مع “المواطن”.. ردم وسفلتة حفريات شوارع صناعية جازان

2020-06-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

في تجاوب سريع مع “متابعات الخليج 365“، قامت أمانة منطقة جازان بردم وسفلتة الحفريات المنتشرة بشكل كبير بشوارع حي الصناعية جنوب مدينة جازان، وذلك بعد أن شكا عدد الأهالي من تضررهم من الحفريات والانهيارات الأرضية المنتشرة بشوارع الحي، والتي تسببت بحدوث تلفيات لمركباتهم والمركبات العابرة.

ووثق عدد من العاملين بالمحال التجارية بصناعية جازان مساء اليوم الخميس صورًا لردم وسفلتة عدد من مواقع الحفريات بالحي.

وأبدى الأهالي ارتياحهم بالبدء بردم وسفلتة حفريات شوارع حي الصناعية، وعبروا عن شكرهم وتقديرهم لمسؤولي أمانة المنطقة لتجاوبهم السريع مع الشكوى، مثمنين لـ“متابعات الخليج 365” دورها في نقل همومهم ووضعها بين أيدي المسؤولين.

جاء ذلك تجاوبًا مع ما نشرته “متابعات الخليج 365” يوم أمس في خبر تحت عنوان “شاهد بالصور.. حفريات تتربص بسالكي طريق حي الصناعية بجازان”، حيث اشتكى عدد من الموطنين والمقيمين من انتشار الحفريات بشكل كبير بشوارع حي الصناعية جنوب مدينة جازان، منذ عدة أسابيع، دون معالجتها من قبل أمانة المنطقة.

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وأكد الأهالي في شكواهم أن تلك الحفريات منتشرة بشكل واسع بعدد من شوارع الصناعية، وخصوصًا بالشوارع المحيطة بمعرض تويوتا للسيارات، وتضرّر منها الكثير من قائدي المركبات، وباتت تتصيد المركبات العابرة وأحدثت تلفيات بالكثير منها.

وطالب الأهالي مسؤولي أمانة منطقة جازان بسرعة معالجة تلك الحفريات والانهيارات الأرضية المنتشرة بشوارع الحي وإعادة سفلتتها، وإنهاء معاناتهم الطويلة، موجهين رسالة إلى الأمين نايف بن سعيدان الذي لا يرضى أن تكون تلك الحفريات منتشرة بشكل كبير بشوارع الصناعية دون معالجتها، ومطالبتهم بالوقوف على تلك الحفريات.

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