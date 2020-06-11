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أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم

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2020-06-11

أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة، والتي كان أعلاها من نصيب المنطقة الشرقية.

وسجلت الدمام 47 درجة، فيما سجلت الأحساء 46.9 درجة، وسجلت القيصومة 46.8 مئوية.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على الأجزاء الداخلية من الساحل الغربي وشمال المملكة.



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