“حساب المواطن” يوضح قيمة دعم البنزين في الدفعة الأخيرة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 11 يونيو 2020 06:14 مساءً - أوضح برنامج حساب المواطن أن قيمة دعم البنزين خلال الدفعة الأخيرة احتُسبت بما يعكس السعر المحدّث لشهر يونيو بـ 90 هللة/ لتر، وذلك ردا على استفسار مستفيد بشأن قيمة الدعم المقدم من البرنامج بعد رفع أسعار البنزين.

وقال حساب خدمة المستفيدين إن قيمة الدعم المقدم من البرنامج فيما يخص البنزين 91 ظلت ثابتة لمدة شهرين (التعويض عن سعر 1.31 ريال/لتر) حتى مع خفض الأسعار الشهر الماضي.

وأضاف أنه في هذا الشهر تم تحديث قيمة التعويض بما يعكس السعر المحدّث لشهر يونيو بـ 90 هللة للتر.

يُذكر أن شركة أرامكو أعلنت أمس عن أسعار المنتجات البترولية لشهر يونيو الجاري، بسعر بنزين 91 (0.90) ريال/ لتر، وسعر بنزين 95 (1.08) ريال/ لتر.