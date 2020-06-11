محمد بن مسعود - الدمام - أموال الإنقاذ ستتدفّق على الاقتصاد ذكر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتّحدة لا تستطيع غلق اقتصادها مجددًا بسبب فيروس كورونا. وأوضح "منوتشين" أن تريليون دولار أخرى من أموال الإنقاذ ستتدفّق على الاقتصاد على مدار الشهر المقبل. وأشار في حديث على تلفزيون "سي.إن.بي.سي"، إلى أنه مستعدٌّ للعودة إلى الكونجرس لطلب مزيد من الأموال لحماية الوظائف والعمال، لكن تقديم المساعدة للولايات سيكون موضع تفاوض مع المشرعين.فيروس كورونا الجديد 11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 06:46 PM أموال الإنقاذ ستتدفّق على الاقتصاد Advertisements "منوتشين": أمريكا لا تستطيع غلق اقتصادها مجددًا بسبب "كورونا" "منوتشين": أمريكا لا تستطيع غلق اقتصادها مجددًا بسبب "كورونا" ذكر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتّحدة لا تستطيع غلق اقتصادها مجددًا بسبب فيروس كورونا. وأوضح "منوتشين" أن تريليون دولار أخرى من أموال الإنقاذ ستتدفّق على الاقتصاد على مدار الشهر المقبل. وأشار في حديث على تلفزيون "سي.إن.بي.سي"، إلى أنه مستعدٌّ للعودة إلى الكونجرس لطلب مزيد من الأموال لحماية الوظائف والعمال، لكن تقديم المساعدة للولايات سيكون موضع تفاوض مع المشرعين. الكلمات المفتاحية ، "منوتشين": أمريكا لا تستطيع غلق اقتصادها مجددًا بسبب "كورونا" ،

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