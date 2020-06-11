، الأخضر السعودي يحافظ على مركزه في تصنيف فيفا عن شهر يونيو ،

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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، تصنيف شهر يونيو الجاري لمنتخبات الرجال دون أن يشهد أي تغيير مقارنة بالتصنيف السابق الصادر في 9 أبريل الماضي لعدم إقامة مباريات دولية.
حيث حافظ المنتخب السعودي على مركزه في تصنيف "فيفا" للمنتخبات الصادر اليوم الخميس.
واحتلّ المنتخب السعودي المركز 67 على مستوى العالم برصيد 1351، والسادس آسيويًّا، وذلك في ظل توقف المباريات الدولية والمباريات الخاصة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
وعلى الرغم من عودة العديد من بطولات الدوري في مختلف أنحاء العالم تدريجيًّا، ما زال فيروس كورونا المستجد عائقًا أمام تنظيم مباريات دولية؛ حيث واصل منتخب بلجيكا التربع على قمة التصنيف للمنتخبات العالمية، بينما جاء المنتخب الفرنسي في المركز الثاني، والمنتخب البرازيلي ثالثًا، والمنتخب الإنجليزي رابعًا، والمنتخب الأوروغواياني خامسًا.
وجاء تصنيف المنتخبات العشرة الأولى على الشكل التالي:
1- بلجيكا 2- فرنسا 3- البرازيل 4- إنجلترا 5- أوروغواي 6- كرواتيا 7- البرتغال 8- إسبانيا 9-الأرجنتين 10- كولومبيا.الأخضر السعودي
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 06:19 PM
لا زالت بلجيكا تتربّع على قمة الترتيب
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، تصنيف شهر يونيو الجاري لمنتخبات الرجال دون أن يشهد أي تغيير مقارنة بالتصنيف السابق الصادر في 9 أبريل الماضي لعدم إقامة مباريات دولية.
حيث حافظ المنتخب السعودي على مركزه في تصنيف "فيفا" للمنتخبات الصادر اليوم الخميس.
واحتلّ المنتخب السعودي المركز 67 على مستوى العالم برصيد 1351، والسادس آسيويًّا، وذلك في ظل توقف المباريات الدولية والمباريات الخاصة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
وعلى الرغم من عودة العديد من بطولات الدوري في مختلف أنحاء العالم تدريجيًّا، ما زال فيروس كورونا المستجد عائقًا أمام تنظيم مباريات دولية؛ حيث واصل منتخب بلجيكا التربع على قمة التصنيف للمنتخبات العالمية، بينما جاء المنتخب الفرنسي في المركز الثاني، والمنتخب البرازيلي ثالثًا، والمنتخب الإنجليزي رابعًا، والمنتخب الأوروغواياني خامسًا.
وجاء تصنيف المنتخبات العشرة الأولى على الشكل التالي:
1- بلجيكا 2- فرنسا 3- البرازيل 4- إنجلترا 5- أوروغواي 6- كرواتيا 7- البرتغال 8- إسبانيا 9-الأرجنتين 10- كولومبيا.
، الأخضر السعودي يحافظ على مركزه في تصنيف فيفا عن شهر يونيو ،
المصدر : الخليج 365
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